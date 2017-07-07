Полицейские распылили слезоточивый газ в ТЦ в Каракасе — 45 пострадавших
В столице Венесуэлы Каракасе сотрудники полиции при разгоне очередной акции протеста применили слезоточивый газ в одном из торговых центров. В результате пострадали 45 человек, в том числе и дети, сообщает Nacional.
В городе проходила акция протеста, организованная оппозиционной коалицией «Блок демократического единства». Полицейские попытались разогнать демонстрантов, многие из них укрылись в торговом центре.
Правоохранители распылили слезоточивый газ в здании ТЦ, в результате чего пострадали 28 взрослых и 17 детей. Им потребовалась медицинская помощь.
Массовые протесты охватили Венесуэлу после попытки действующей власти во главе с президентом Николасом Мадуро ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
По последним данным, в ходе столкновений погиб по меньшей мере 91 человек.
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