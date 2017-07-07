Американский суд рассмотрит иск Twitter о запросах властей на раскрытие персональной информации пользователей микроблога. Второй стороной конфликта выступает правительство страны, сообщает «РИА Новости».

Администрация Twitter недовольна законом, согласно которому она обязана сообщать клиенту только приблизительное число запросов. Например, в формате «от 0 до 499» или «от 500 до 999». В Twitter считают, что тем самым нарушаются права предпринимателей.

В свою очередь, министерство юстиции настаивало на том, что точное число запросов на получение персональных данных следует оставить под секретом. В противном случае, считают в правительстве, этой информацией смогут воспользоваться враги американского государства.

Суд решил, что власти не смогли объяснить, какие именно угрозы оправдывают эти ограничения, и принял иск к рассмотрению.