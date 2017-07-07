Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Стив Скалис, получивший огнестрельное ранение во время бейсбольной тренировки, прооперирован из-за угрозы развития инфекции, сообщает агентство The Associated Press.

В больнице отметили, что политик хорошо перенес операцию, однако по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Накануне стало известно, что состоянии республиканца резко ухудшилось, и он был переведен в палату интенсивной терапии.

Стив Скалис был ранен 23 июня во время бейсбольной тренировки в городе Александрия. Стрелком оказался 66-летний Джеймс Ти Ходжкинсон — сторонник Демократической партии США.

Республиканец был ранен в бедро. Пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному кровоизлиянию и перелому костей таза. Изначально состояние политика оценивалось как критическое.