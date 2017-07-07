Упрямство Катара и отказ от выполнения требований арабских стран подтверждает связь эмирата с террористическими и экстремистскими организациями.

Об этом говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Бахрейна, передает ТАСС.

«Арабская четверка» подчеркивает, что деятельность Катара направлена на подрыв стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и Ближнем Востоке.

Ряд арабских стран обвинили эмират в поддержке террористических организаций и разорвали со страной дипломатические отношения.

Позднее Катару предъявили ультиматум, содержащий 13 требований. В частности, эмират должен закрыть телеканал Al Jazeera и военную базу в Турции, а также понизить уровень дипотношений с Ираном.