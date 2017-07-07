Для кадров госпрограммы «Цифровая экономика», предусматривающей бесплатное переобучение россиян в интернете, выделят порядка 5 млрд рублей.

Одним из авторов проекта является Дмитрий Песков, который сообщил, что для людей, имеющих квалификацию, нужна система переподготовки для работы в цифровой экономике. На сегодняшний день идет обсуждение реализации программы «Цифровая экономика». Песков пояснил, что есть два варианта введения проекта: открытое тестирование и система электронных ваучеров.

Как отмечают разработчики, современные школы и вузы готовят специалистов традиционных специальностей. Однако с каждый годом происходит разрыв между «обычными» профессиями и запросами реальных бизнес-структур, работающих в сфере цифровой экономики.

По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, отечественной IT-отрасли не хватает 400 тыс. специалистов.

«Через 5–7 лет не будет ни одной профессии, где не нужно знание технологий и умение обращаться с роботом. Так что курс верный. Теперь важна реализация», –– подчеркнул Плуготаренко.

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На кадры для «Цифровой экономики» выделят 5 млрд рублей в год