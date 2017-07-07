Волонтер штаба Навального Александр Туровский находится в НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивается как удовлетворительное, медики не собираются его выписывать, сообщает ТАСС.

Директор института Сергей Петриков сказал агентству, что полиция не оказывает какого-либо давления на врачей.

Туровский был задержан накануне за неисполнение требований полиции.

Полиция пришла в штаб Навального с обысками около семи утра в минувший четверг, сообщает «Лента.ру». Позднее замначальника уголовного розыска Замоскворецкого ОВД Евгений Тихомиров заявил, что правоохранители расследуют нарушения со стороны арендатора помещения. При этом, по его словам, у полиции нет претензий к субарендатору, то есть к штабу оппозиционера.