Повторный судебный процесс над известным 79-летним американским комедийным актером Биллом Косби, обвиняемым в сексуальных домогательствах, начнется 6 ноября.

Первый процесс, проходивший в суде американского города Морристаун (штат Пенсильвания), завершился в середине июня без вынесения вердикта. После шестидневного совещания присяжные пожаловались на усталость и сообщили, что они не могут вынести приговор ни по одному из трех пунктов обвинения в отношении чернокожего актера.

Согласно материалам дела, Косби обвиняют по трем пунктам посягательств на половую неприкосновенность с отягчающими обстоятельствами. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет заключения под стражу. Потерпевшие обвинили Косби в том, что он опаивал их наркотиками, после чего склонял к близости.