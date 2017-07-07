В немецком Гамбурге не утихают беспорядки, охватившие город в преддверии саммита G20. По последним данным, в стычках с антиглобалистами пострадали 74 полицейских, передает ТАСС.

Крупные столкновения произошли в районе улицы Рипербан. Полицейские для разгона протестующих применили водометы.

Позднее демонстранты направились в сторону вокзала Альтон. Полицейские перегородили им дорогу и попросили разойтись. Протестующие не выполнили требования правоохранителей, и те вновь применили спецсредства, передает «РИА Новости».

В полиции отмечают, что в настоящий момент на улицах Гамбурга находится около шести тысяч манифестантов. Правоохранители следят за их передвижением.

Между тем действия полицейских при разгоне демонстрантов подверг критике депутат бундестага Ниема Мовассат. Парламентарий написал в Twitter, что стражам правопорядка «не хватает стратегии по деэскалации ситуации».