В египетской столице вооруженные преступники напали на пост полиции. В результате атаки ранения получило два человека, в том числе страж порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету «Аль-Ахрам».

Нападение было совершено неподалеку от центра Каира.

26 мая преступники напали на автобус с христианами-коптами, который направлялся в монастырь на юге страны из города Бени-Суйф. Боевики приблизились к транспорту на двух машинах, после чего открыли огонь. Их жертвами стало 23 человека, еще 25 получили ранения.