Российские военные полицеские смогут не только проверять сообщения о преступлениях, но и самостоятельно расследовать уголовные дела. По мнению экспертов, это укрепит правопорядок в вооруженных силах.

Начальник Главного управления военной полиции, полковник юстиции Владимир Ковалёв сообщил «Известиям», что органы дознания войдут в состав главного и региональных управлений военной полиции.

Как отметили в Главном управлении военной полиции, при условии принятия поправок в законодательстве создание органов дознания поможет уменьшить нагрузку на командиров воинских частей, сняв с них несвойственные функции. При этом увеличатся требования для военных дознавателей. Кандидат обязан будет пройти проверку на полиграфе и личное собеседование с начальником Главного управления военной полиции или его заместителем.

Бывший первый заместитель военного прокурора РФ Александр Мокрицкий заявил «Известиям», что поддерживает данное изменение и считает, что в составе военной полиции должны быть органы дознания с полномочиями расследования уголовных дел о воинских преступлениях небольшой тяжести.

«Такие полномочия необходимы для успешного решения боевых задач», — пояснил Мокрицкий.

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