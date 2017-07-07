Перед поездкой в Европу президент США Дональд Трамп получил доклад с рекомендациями. Встрече с российским лидером Владимиром Путиным было посвящено всего «несколько страниц», сообщает CNN.

Источник телеканала в Белом доме рассказал, что президенту передали лаконично сформулированные рекомендации — в одно-два предложения.

Сотрудники администрации опасаются встречи Трампа с Путиным из-за его непредсказуемости. Рекомендации же помогут президенту США быть сосредоточенным во время переговоров, полагают в Белом доме.

Доклад для Трампа готовили министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также советник президента по Европе и России в аппарате Белого дома Фиона Хилл.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7 июля на полях саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге.