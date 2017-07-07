Умер писатель, сценарист, профессор Литературного института Александр Рекемчук. Ему было 89 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение литератора.

Писатель скончался после продолжительной болезни. Последние несколько дней он находился в реанимации. О времени и месте прощания пока не сообщается.

Александр Евсеевич Рекемчук родился в 1927 году в Одессе, работал в журналах «Новый мир» и «Знамя». Всего было издано более 200 книг его произведений, в том числе на английском, французском, немецком и других языках. По 11 его повестям и рассказам, в том числе «Молодо-зелено», «36 и 6», «Хлопоты», сняты фильмы.

В Литературном институте Рекемчук вел семинар прозы.