Скончался писатель и сценарист Александр Рекемчук
Умер писатель, сценарист, профессор Литературного института Александр Рекемчук. Ему было 89 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение литератора.
Писатель скончался после продолжительной болезни. Последние несколько дней он находился в реанимации. О времени и месте прощания пока не сообщается.
Александр Евсеевич Рекемчук родился в 1927 году в Одессе, работал в журналах «Новый мир» и «Знамя». Всего было издано более 200 книг его произведений, в том числе на английском, французском, немецком и других языках. По 11 его повестям и рассказам, в том числе «Молодо-зелено», «36 и 6», «Хлопоты», сняты фильмы.
В Литературном институте Рекемчук вел семинар прозы.