Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, продемонстрировав лучший результат сезона в мире.

Россиянка, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА, взяла высоту в 2,06 м, что является рекордом «Бриллиантовой лиги».

Второе место заняла полячка Камила Лицвинко (1,93), третьей стала шведка Софи Ског (1,93), передает «Лента.ру».

Эта победа для Ласицкене стала четвертой на этапах «Бриллиантовой лиги» и десятой подряд на международных турнирах.