В Мехико неизвестные совершили нападение на церковь в пригороде Экатепеке, в результате чего жестоко расправились со 73-летним священником Луисом Вильей.

Как сообщает ТАСС, прокуратура уже приступила к расследованию и выясняет обстоятельства случившегося. По предварительным данным, преступники хотели ограбить церковь, и дабы не оставить свидетелей, убили священника. Они связали мужчину клейкой лентой и перерезали ему горло..

С 2012 года в Мексике Вилья стал 18-м убитым священником, а Экатепеке является одним из самых опасных пригородов Мехико.