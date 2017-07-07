Россия несет особую ответственность за ситуацию в Сирии, поэтому Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву, заявил официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Дипломат уверена, что Россия прилагает недостаточно усилий для разрешения конфликта. Она добавила, что Вашингтон продолжит контакты с Москвой по урегулированию сирийского кризиса, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент США Дональд Трамп, находившийся с официальным визитом в Польше, заявил, что Россия должна прекратить поддерживать «враждебные режимы» в Сирии и Иране.

Это заявление прозвучало в преддверии его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится 7 июля на полях саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге.