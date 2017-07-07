Сотрудники Белого дома, отвечающие на проживание президента США Дональда Трампа и его делегации на время саммита G20, не успели забронировать номер в высокопоставленном отеле Гамбурга.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое СМИ Hamburger Abendblatt. По информации издания, Трампа хотели поселить в отеле класса люкс Four Seasons, но сотрудники слишком поздно озаботились этим вопросом, и номеров в отеле не осталось. Все 156 номеров полностью выкупила делегация из Саудовской Аравии.

Другие номера в роскошных отелях Гамбурга также оказались заняты остальными представителями государств. По некоторым данным, президент США остановится в гостевом доме сената в Гамбурге. Команда Трампа будет проживать в генконсульстве США.

Всего для размещения первых лиц государств и их персонала в Гамбурге потребуется девять тыс. гостиничных номеров.