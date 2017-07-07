В трех южных провинциях Сирии продлен режим прекращения огня. Командование правительственной армии страны объявило, что перемирие, начавшееся в понедельник, будет действовать до конца субботы, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Речь идет о провинциях Дераа, Эль Кунейтра и Эс-Сувейда. Ранее сообщалось, что режим прекращения огня вводится на четыре дня. Источники сирийского агентства называют перемирие одним из результатов переговоров в Астане 4 мая. Участниками встречи были представители официального Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции. Стороны обсуждали организацию зоны деэскалации, гарантами которой будут выступать Россия, Турция и Иран.

Командование правительственной армии предупреждает, что ответил должным образом на любые нарушения перемирия.

В конце июня в Дераа, находящемся примерно в 100 километрах от столицы, шли ожесточенные бои. Под обстрелом оказались жилые кварталы.