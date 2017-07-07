Вопрос о роли и языке русского народа вызвал дискуссию на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, которое состоялось 6 июля. В числе прочих вопросов обсуждалась концепция правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа РФ (российской нации), инициативу которого поддержал ранее президент Владимир Путин.

Обсуждаемый правовой акт известен также под условным названием «закон о российской нации» (это было его первоначальное рабочее название, впоследствии измененное). Концепция есть в распоряжении «Известий». Большинство членов президентского совета поддержали разработчиков документа. Но при его обсуждении члены президиума вступили в дискуссию по поводу ряда положений документа и преамбулы к нему.

Язык до дискуссии доведет

В преамбуле к концепции правового акта отмечается «объединяющая роль русского народа, его культуры и русского языка как исторической основы российской государственности, их определяющей роли в утверждении общероссийского сознания (идентичности) и укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)». При этом статья 9 концепции законопроекта гарантирует паритет, защиту «всех языков народов РФ».

В документе приведен глоссарий, определяющий термины «государственной политики РФ», и «российской нации (многонационального народа РФ, россиян)». В ходе обсуждения эксперты отметили неясность формулировок, связанных с мерами по предотвращению экстремизма и конфликтов в межэтнических отношениях. Также экспертам показалось необходимым доработать вопросы взаимодействия между федеральной, региональной и муниципальной властью.

Присутствовавший на заседании лидер партии «Родина» Алексей Журавлев сказал «Известиям», что предлагает продолжить дискуссию в рамках рабочей группы и круглого стола в Госдуме.

Другие инициативы

Член президиума Совета по межнациональным отношениям, председатель комиссии по миграционным вопросам Асламбек Паскачев выступил с предложением направлять до 10% с каждого патента на работу, выдаваемого иностранцам, на финансирование адаптационных программ.

- За прошлый год доход бюджета от продажи патентов мигрантам составил около 45 млрд руб. 10% из них можно было использовать на адаптацию мигрантов, - подчеркнул Паскачев.

Также он добавил, что в стране проживает около 3 млн нелегальных мигрантов, необходимо решать вопрос о их «регуляризации» (имеется в виду амнистия на тех или иных условиях - «Известия»).

Еще одна идея, которую члены совета намерены предложить президенту, - это проведение среди школьников и студентов ежегодного диктанта по аналогии с «Этнографическим диктантом», который состоялся в 2016 году. Об этом сказал «Известиям» член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин.

- В целом знание населения по этнографическим вопросам чуть больше трех баллов. Поэтому мы будем предлагать сделать этнографический диктант традиционным и ежегодным, как элемент повышения образования граждан, прежде всего имея в виду молодежь, в школах, вузах, - пояснил Зорин.

Ответственный секретарь президиума Совета и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов пояснил, что в ходе «состоявшегося обмена мнениями концепция документа в целом одобрена» и подчеркнул, что «рабочая группа соберется еще раз до 1 августа (когда истекает срок поручения президента) и посмотрит, в какой форме возможно учесть высказанные пожелания уже на заседании президиума Совета». Он добавил, что концепция соответствует нормам принятой в 2012 году «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».

Идею разработки «закона о российской нации» высказал президент Владимир Путин в ходе первого заседания Совета по межнациональным отношениям в Астрахани 31 октября 2016 года. Он также предложил сделать основой для закона стратегию по развитию национальных отношений в России. Глава государства дал поручение разработать концепцию законопроекта (впоследствии документ получил другое рабочее название, см. выше) до 1 августа. Ранее «Известия» сообщали, что очередное заседание Совета состоится во второго половине июля 2017 года в Йошкар-Оле (Марий Эл).