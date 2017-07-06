В результате беспорядков, возникших в тюрьме мексиканского города Акапулько (штат Герреро), погибло не менее 28 заключенных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя госбезопасности Роберто Альвареса.

Ранее сообщалось, что пять заключенных блока для особо опасных преступников стали жертвами драки среди арестантов.

Причины произошедшего не уточняются. В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранителей.