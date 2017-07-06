Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, подозреваемый в получении взятки, занялся литературной деятельностью. Политик за время нахождения в СИЗО «Лефортово» написал три поэмы.

Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, которые посетили Маркелова, передает ТАСС.

По их словам, одно из произведений посвящено Крыму, два других — автобиографические.

Леонида Маркелова подозревают в получении взятки. Он был задержан в середине апреля текущего года.

В начале того же месяца президент России Владимир Путин освободил Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Его обязанности исполняет председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.