Ольга Алисова, насмерть сбившая шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, отправлена под арест до 16 сентября. Санкции выдал Железнодорожный городской суд.

«Суд постановил: избрать в отношении Алисовой меру пресечения в виде ареста до 16 сентября», — говорится в решении судьи Светланы Двуреченских.

Адвокат подозреваемой Наталия Куракина заявила, что Алисова своей вины не признает, передает «Интерфакс».

Резонансное ДТП произошло 23 апреля текущего года во дворе жилого дома в Железнодорожном. 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, нарушила ПДД и насмерть сбила шестилетнего ребенка по имени Алексей Шимко.

Алисова, оказавшаяся женой участника ОПГ и криминального авторитета, заявила сразу же после аварии, что мальчик был пьян. В заключении, которое обнародовали судмедэксперты, указывалось, что в крови Алексея было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Повторная экспертиза подтвердила обнаружение в крови погибшего ребенка этилового спирта.