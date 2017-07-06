Глава МИД Египта Самех Шукри провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на тему ситуации вокруг Катара. Лидеры внешнеполитических ведомств обсудили прошедшую накануне в Каире четырехстороннюю министерскую встречу и борьбу с терроризмом.

Как говорится в сообщении египетского МИД, Самех Шукри высказался за увеличение международных усилий по борьбе с финансирование терроризма и другой поддержке террористических организаций.

«Самех Шукри уведомил Сергея Лаврова о том, что была подтверждена приверженность Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна позиции, отрицающей поддержку Катаром терроризма и экстремизма, а также требований, которые были представлены Катару по этому вопросу», — сообщается в документе.

Отмечается, что главы МИД Египта и России договорились провести в ближайшее время встречу в Каире или в Москве для обсуждения двустороннего сотрудничества, пишет «РИА Новости».