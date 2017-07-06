США намерены не только возобновить полеты на Луну, но и высадить астронавтов на Марс. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс, выступая перед сотрудниками NASA в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, передает «РИА Новости».

«Наша страна вернется на Луну, и мы поставим американские ботинки на лицо Марса», — сказал вице-президент США.

Пенс отметил, что США под руководством президента Трампа вновь станут мировым лидером в космической сфере. Он объяснил это защитой американских «интересов и национальной безопасности».

Также вице-президент пообещал, что Белый дом будет поощрять взаимодействие NASA и коммерческих космических компаний. Речь Пенса была встречена аплодисментами.

Ранее указом президента Пенс был назначен главой Национального совета по космосу.

В начале июня NASA были отобраны 12 человек, которые в будущем отправятся в экспедицию на Луну и, возможно, на Марс. Старт миссии к Красной планете запланирован на 2028 год. Орбиты Марса астронавты должны достигнуть в 2033-м.