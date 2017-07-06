В Сенате насчитали 125 утечек закрытой информации из администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал «Фокс ньюс».

Центральные ведомства Соединенных Штатов переживают глобальную кампанию по утечке конфиденциальной информации в СМИ. Согласно данным из доклада, подготовленного членами комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном, со дня инаугурации Трампа из администрации президента произошло 125 утечек важной информации.

Сообщается, что масштабные действия по изъятию закрытых данных представляют угрозу национальной безопасности США, пишет ТАСС.

По словам Джонсона, федеральным органам правопорядка следует досконально разобраться с утечками таких сведений, которые набирают размах вызывающим тревогу темпом.

Отмечается, что разглашение таких сведений при Трампе происходит «в семь раз быстрее», чем за первые 126 дней президентства Обамы.