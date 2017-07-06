Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что лидеры стран Трехморья рассказали президенту Дональду Трампу об «грозах с российской стороны» в преддверии его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Своими опасениями с американским лидером поделились руководители 12 стран Трехморья. В частности, политики рассказали, какие ожидаются угрозы со стороны России, передает «РИА Новости».

«Он получил огромную порцию информации и фактов на тему России. Я считаю, что он хорошо подготовлен ко встрече с Путиным», — резюмировал дипломат.

После переговоров в Польше Дональд Трамп отправится в немецкий Гамбург на саммит G20, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится в пятницу, 7 июля.