Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) извинилась перед спортсменами, чьи личные и медицинские данные были выложены в открытый доступ хакерской группировкой Fancy Bears.

В заявлении ИААФ подчеркивается, что документы были выдернуты из контекста, делать выводы о виновности спортсменов на их основании некорректно. Ассоциация добавила, что продолжит работу по защите от хакерских атак.

На сайте Fancy Bears были опубликованы документы ИААФ, касающихся допинга и коррупции. Из них следует, что ассоциация скрывала подозрительные допинг-пробы свыше 40 спортсменов.

В документах фигурирует четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара. Проба спортсмена, взятая в 2015 году, была отмечена как подозрительная, не исключалось, что Фара употреблял запрещенные препараты. Позднее подозрения были сняты.

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