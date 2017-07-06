Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ, продолжающую серию публикаций под общим названием Vault 7. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

В этот раз речь идет о проектах BothanSpy и Gyrfalcon по похищению регистрационных данных пользователей операционных систем для того, чтобы затем удаленно работать с ними.

Согласно обнародованным данным, BothanSpy внедряется в клиентскую программу на платформе Windows и позволяет похищать регистрационные данные пользователя, которые потом направляются на сервер ЦРУ. Gyrfalcon работает аналогично, но направлена против платформы Linux и может похищать данные о работе с удаленным доступом.

7 марта сайт WikiLeaks начал информировать об утечках из Центрального разведывательного управления США под кодовым названием Vault. Публикация включает в себя более 8,7 тыс. документов и файлов.

Ранее эти данные хранились в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Напомним, предыдущий пакет данных об инструментах кибершпионажа «Жестокий кенгуру» был выложен в сеть 22 июня.