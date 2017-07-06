Автомобильная компания Volkswagen объявила об отзыве 766 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозами.

Немецкий автогигант обнаружил при тестировании неполадки с тормозной системой, которые возникают при определенном повороте руля и резком нажатии на педаль тормоза. Об этом сообщает ФАН.

К счастью, концерн Volkswagen успел вовремя обнаружить проблему, которая еще не успела привести к авариям, заявил представитель компании.

Помимо марок Volkswagen под отзыв также попадают автомобили Audi и Skoda, которые принадлежат Volkswagen Group.