Первая личная встреча лидеров России и Соединенных Штатов рассчитана примерно на полчаса. Об этом сообщают представители Белого дома.

Кроме президентов РФ и США на встрече заявлено присутствие глав внешнеполитических ведомств обеих стран: министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Напомним, недавно американские дипломаты были встревожены предстоящей встречей, мотивируя это тем, что американский президент имеет меньше внешнеполитического опыта по сравнению с российским коллегой.