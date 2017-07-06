Газовые турбины для ТЭЦ в Симферополе и Севастополе были приобретены на вторичном рынке. В дочерней компании «Ростеха» «Технопромэкспорт» назвали это решение вынужденным, передает ТАСС.

«В текущих обстоятельствах «Технопромэкспорт» был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», - говорится в заявлении «Технопромэкспорта».

В минувшую среду агентство Reuters сообщило, что немецкая корпорация Siemens поставила газовые турбины для крымский ТЭЦ в обход антироссийских санкций. Однако в представитель компании в Мюнхене опроверг эти сведения: ««Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения на экспорт».

Известно также, что купленные турбины были доставлены с Таманского полуострова и в настоящее время находятся в Севастополе.

Ранее «Технопромэкспорт» планировал купил турбины у иранского производителя MAPNA. Сделка не была достигнута из-за коммерческих разногласий.