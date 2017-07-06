Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы. Об этом Трамп сообщил, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве. Он прибыл в Польшу в среду для переговоров с руководством варшавской столицы.

«Россия должна перестать дестабилизировать Украину, должна перестать поддерживать режимы, такие как сирийский или иранский», –– сказал американский лидер.

Трамп также призвал Россию присоединиться к обществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защите цивилизации, пишет «РИА Новости».