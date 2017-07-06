Немецкая полиция разгоняет протестующих на саммите G20 антиглобалистов. Группа демонстрантов, одетых в черное, начала бросать бутылки и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов.

Против протестующих немецкие полицейские применили перцовый спрей и водометы, сообщает «Газета.ru». По прогнозам правоохранителей ФРГ, в Гамбург прибудут около 100 тыс. протестующих со всей Европы. По их мнению, «большая двадцатка» не может решить многие проблемы, угрожающие безопасности в мире.