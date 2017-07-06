Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июля провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже. На итоговой пресс-конференции глава французской дипломатии был предельно краток, рассказав, что в ходе переговоров была затронута в первую очередь ситуация в Сирии, где «мы сталкиваемся с единым врагом», то есть терроризмом. Кроме того, Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили развитие конфликта на Украине и двусторонние отношения.

Взявший слово после французского коллеги российский министр рассказал куда больше подробностей. И начал он с сотрудничества между двумя странами.

- Отметили, что после длительного периода спада наш товарооборот начинает вновь расти, как это произошло в первом квартале нынешнего года: почти на 25%, - отметил Сергей Лавров.

Продолжая свое выступление, Сергей Лавров согласился, что международный терроризм для всего мира - «это враг номер один», подчеркнув, однако, что для борьбы с ним «надо отложить в сторону все остальное».

Российский министр отметил, что в Сирии первоочередная задача — ликвидация ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» (деятельность обеих организаций запрещена в России) и других террористических группировок.

- Параллельно, конечно же, нужно продвигать решение гуманитарных проблем. Они чуть-чуть легче стали решаться, но по-прежнему ситуация острая, хотя и не такая катастрофическая, как в Йемене, например, - сказал министр, подчеркнув, что параллельно сирийцам надо договориться о том, «как им жить дальше».

Остановившись на конфликте на Украине, Сергей Лавров сообщил, что он со своим коллегой подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений.

- Мы поддерживаем ОБСЕ, ее деятельность как по председательству в Контактной группе, где напрямую, за одним столом, разговаривают представители правительства и оппозиции, так и поддерживаем деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказал Сергей Лавров.

До избрания французский президент Эммануэль Макрон охотно общался с прессой. Теперь его рвение явно поутихло. Местные эксперты отмечают, что это связано с желанием избежать неосторожных фраз. Видимо, в этот раз примеру начальника решил последовать и Жан-Ив Ле Дриан, который хоть и принял участие в совместной пресс-конференции с российским министром, предпочёл все же ограничиться рассказом об итогах переговоров и не отвечать на вопросы журналистов. В итоге к прессе после совместного выступления российский министр вышел в одиночестве.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Лавров сообщил, что в России не знают, о каких бесполетных зонах в Сирии накануне говорил Рекс Тиллерсон (о готовности создать такие зоны совместно с Москвой госсекретарь сообщил 6 июля).

- Уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло, - отметил российский министр.

Поездка Сергея Лаврова в Париж прошла после того, как 29 мая Францию посетил президент России Владимир Путин, который провел переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, Жан-Ив Ле Дриан посещал 20 июня Москву, где встречался с российским министром.

Как отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, Франция при новом президенте активизирует свои контакты с другими странами, а Россия в приоритетах Парижа занимает одно из первых мест.

- Эммануэль Макрон хочет показать себя перед французским избирателем важным игроком на мировой арене. Кроме того, речь идет о переформатировании внешней политики Парижа с акцентом на большую самостоятельность. Это отличает нынешнего президента от Франсуа Олланда, при котором Франция зачастую шла в фарватере США, - отметил эксперт. – Кроме того, во французских СМИ в последнее время несколько снизился градус критики в адрес России. И в целом нашей стране уделяется повышенное внимание. Недавно появившееся в печати первое интервью Жан-Ива Ле Дриана вышло под заголовком «С Россией есть окно возможностей». Так что визит Сергея Лаврова проходил в контексте активизации отношений Парижа с Москвой.

По словам Сергея Федорова, Франция, помимо прочего, заинтересована не только говорить, но и делать. И в данном контексте новое руководство в Париже попытается придать импульс урегулированию конфликта на Украине.

Пробыв во Франции всего несколько часов, Сергей Лавров отправился в немецкий Гамбург, где 7-8 июля будет проходить саммит лидеров стран G20.