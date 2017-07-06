Экс-президент СССР Михаил Горбачев дал свою оценку предстоящей первой личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он отметил, что до сих пор у обеих стран не было совместной конструктивной повестки дня. «Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие», — цитирует «Газета.ру» слова Горбачева.

Он вспомнил, что в 1986 году СССР подошел к встрече с президентом США Рональдом Рейганом с серьезными конструктивными предложениями. Кроме того, политик отметил, что обеим странам необходим импульс от лидеров, который поможет наладить механизм взаимодействия.