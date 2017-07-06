Конфликт вокруг Катара может растянуться на несколько месяцев и даже усилиться, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт в ходе брифинга в четверг.

Науэрт выразила обеспокоенность тем, что конфликт находится в тупике. «Мы считаем, что он, вероятно, может растянуться на недели, месяцы, возможно, он может даже усилиться», — сказала она. По словам официального представителя американского госдепа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по-прежнему вовлечен в процесс урегулирования этого конфликта. «Мы продолжаем оставаться в тесном контакте со всеми (задействованными в конфликте сторонами)», — добавила Науэрт.

Ранее о продолжении дипломатического и экономического бойкота Катара заявили четыре арабских страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн.