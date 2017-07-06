Суд города Рен во Франции вынес в четверг приговоры 18 украинским яхтсменам по обвинению в создании сети перевозки нелегальных мигрантов из своей страны. Как сообщают французские СМИ, украинцы получили от 20 месяцев до восьми лет тюремного заключения.

По отбыванию срока все они должны покинуть территорию Франции. Кроме того, им запрещено посещать эту страну после отбытия заключения. По данным следствия, через сеть перевозки мигрантов прошли 156 человек. Часть яхтсменов были задержаны французской полицией в момент, когда они проводили операцию по переправке на британскую территорию семи граждан Украины.