Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс не смогла завершить матч второго круга Уимблдона против румынки Сораны Кырстя. Спортсменка получила тяжелую травму и была госпитализирована.

Инцидент произошел во время третьего сета. Американка выходила к сетке, упала и схватилась за колено, передает «Лента.ру».

Врачи осматривали спортсменку на протяжении 20 минут и приняли решение о госпитализации. Предварительный диагноз — разрыв связок колена либо перелом.

Бетани Маттек-Сэндс в настоящий момент занимает 103-ю строчку в рейтинге WTA. В 2016 году американка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Маттек-Сэндс вместе с соотечественником Джеком Соком выиграла соревнования в миксте.

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