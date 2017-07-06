Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не стал отвечать на вопросы журналистов после проведенной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Об этом Захарова написала в своем аккаунте Facebook.

«К сожалению, французская сторона решила ограничиться только вступительными словами министров и не отвечать на вопросы журналистов», –– написала она.

При этом Лавров после переговоров с французским коллегой пообщался с представителями СМИ, пишет ТАСС. По словам Захаровой, каждая страна имеет «свои тенденции» открытости средствам массовой информации.