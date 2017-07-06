В Ульяновске снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен 5 июля из-за сильных дождей с грозами и шквалистым ветром, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Ульяновской области.

«Режим ЧС снят решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ликвидация последствий остается на контроле ГУ МЧС по Ульяновской области», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Елена Сихарулидзе.

Как сообщает гидрометцентр, за 12 часов 5 июля выпало 86 мм осадков. В ликвидации последствий циклона приняли участие более 1500 человек, были задействованы свыше 630 единиц техники. В результате поражения током при грозе погиб один человек.