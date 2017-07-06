Россия поддерживает возобновление в полной мере диалога в формате «два плюс два» с Францией, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. «Мы заинтересованы в том, чтобы механизмы нашего взаимодействия, созданные какое-то время назад, заработали в полной мере. Это и Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны», — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, такой формат сыграет важную роль в скором воплощении диалога по решению проблем на Ближнем Востоке, на Севере Африки и в других регионах.

Российский министр иностранных дел также подчеркнул, что наша страна готова развивать взаимодействие с Францией по борьбе с международным терроризмом.