Эльмар Муртазаев собирается покинуть холдинг РБК
Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев уходит из холдинга.
СМИ сообщают, что несколько месяцев назад Муртазаев предупредил о возможном уходе предыдущего владельца компании Михаила Прохорова.
Сам Муртазаев от комментариев отказался.
Как сообщает Lenta.ru, топ-менеджер собирается уйти из журналистики, чтобы заняться собственным бизнесом.
Кто займет его место на канале, не определено.
Вслед за Муртазаевым канал может покинуть часть команды, предполагают СМИ.