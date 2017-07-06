Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев уходит из холдинга.

СМИ сообщают, что несколько месяцев назад Муртазаев предупредил о возможном уходе предыдущего владельца компании Михаила Прохорова.

Сам Муртазаев от комментариев отказался.

Как сообщает Lenta.ru, топ-менеджер собирается уйти из журналистики, чтобы заняться собственным бизнесом.

Кто займет его место на канале, не определено.

Вслед за Муртазаевым канал может покинуть часть команды, предполагают СМИ.