Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о том, что для будущих возможных поставок газа из РФ на Украину в соглашении между Украиной и «Газпромом» может быть сохранен принцип take or pay.

«Принцип «бери или плати» может остаться относительно будущих объемов, но совсем в другом виде, это значит, что трибунал арбитражный он определил определенные принципы, при которых принцип «бери или плати» не будет чрезмерным или неразумным», — пояснил Витренко.

При этом он отметил, что именно по этому пункту решение Стокгольма уже является окончательным.