Постпредство РФ опровергло распространившуюся в западных СМИ информацию о блокировании Россией заявления СБ ООН по ракетному пуску КНДР, сообщил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

«В связи с появившимися в западных СМИ сообщениями о том, что Россия якобы заблокировала заявление СБ ООН для прессы по северокорейскому ракетному пуску 4 июля, хотели бы дать следующий комментарий. Эта информация не соответствует действительности», - заявил представитель постпредства.

По его словам, делегация РФ «не может согласиться с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты».

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило о блокировании РФ проекта заявления Совета безопасности ООН, в котором выпущенный снаряд был квалифицирован как «межконтинентальная баллистическая ракета». Напомним, что, согласно заявлению Минобороны РФ, КНДР произвела пуск ракеты средней дальности. Аналогичный вывод поступил и от Пентагона.