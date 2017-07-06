Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым высоко оценил диалог по урегулированию некоторых международных проблем. По словам французского дипломата, Франция хотела бы, чтобы диалог с Россией перешел бы в конкретные действия.

Ле Дриан сообщил, что обе стороны собираются прагматично работать над теми проблемами, которые ударяют по интересам как России, так и Франции. «У нас общий враг — это террористические группировки, которые собираются использовать сирийскую территорию для того, чтобы организовать теракты на наших территориях, и которые подготавливают в военном и идеологическом плане будущих боевиков», — указал глава МИД Франции.