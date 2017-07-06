Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге в пятницу, 7 июля, во второй половине дня.

Беседа двух лидеров начнется в 16.45 по московскому времени, сообщает сетевое издание M24.ru.

Диалог пройдет там же, где и основные мероприятия саммита, — в выставочном центре Гамбурга.

Как ожидается, на повестке дня мировых лидеров — арест дипсобственности РФ в США и международная тематика.