МВД разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 26 июня на Кутузовском проспекте в Москве.

«Для установления подробностей произошедшего сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем ДТП, с просьбой позвонить по телефонам: (499) 233-97-71, (499) 143-32-26, в службу 102 (с мобильных — 112)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МВД.

Как стало известно ГИБДД, ДТП произошло в час ночи 26 июня на западе Москвы, когда на большой скорости Mercedes сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия.

Виновник ДТП был вскоре задержан, так как автомобиль после столкновения с мотоциклистом зацепил автобусную остановку и съехал в кювет.

Следствие установило, что на момент аварии за рулем находилась 20-летняя жительница Московской области.

Владелец автомобиля Аркадий Смелов сидел на переднем пассажирском сиденье и за секунды до аварии отвлек девушку, что и привело к смертельному ДТП, в котором погиб байкер Аркадий Дымов.