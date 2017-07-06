Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в течение часа обсуждали предстоящий саммит «большой двадцатки», а также темы, касающиеся КНДР, ситуации на Ближнем Востоке и на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

По информации агентства, в разговоре также участвовали глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Торжественное открытие саммита G20 пройдет завтра в Гамбурге.