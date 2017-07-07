Любимый праздник Хемингуэя: начало легендарной фиесты в Испании
Сан-Фермин — фиеста, которая проводится в испанской Памплоне каждый год с 6 по 14 июля
История праздника насчитывает больше восьми столетий
Начало фиесты традиционно знаменует чупинасо — ракета, пущенная с балкона старинного здания муниципалитета ровно в полдень 6 июля
Одним из ключевых событий фиесты становится энсьерро, во время которого участники убегают по улицам города от 12 выпущенных из загона быков
Общее время празднований во время Сан-Фермина составляет больше 200 часов
Во время гуляний жители города из окон поливают участников водой, чтобы остудить их
Программа включает костюмированные шествия, выступления уличных артистов и корриду
Каждый год в это время на празднике также традиционно собираются активисты, требующие запретить корриду и бои быков
Сегодня в начале июля в город ежегодно приезжают около 3 млн туристов, однако впервые праздник популяризировал Эрнест Хемингуэй, описавший его в одной из своих книг
Чиновник устанавливает флаг Страны Басков, Икурринью, рядом с испанским флагом во время чупинасо — первого дня фиесты