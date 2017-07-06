В США полицейские обнаружили тела четверых детей и их отца в одноэтажном доме в штате Джорджия. Их возраст не превышал 10 лет. По предварительным данным, дети и отец были зарезаны, передают американские СМИ.

В правоохранительных органах заявили, что женщина, находившаяся в том же доме, позвонила в полицию 6 июля и заявила о нападении.

Преступление совершено в городе Логанвилл недалеко от Атланты — столицы штата. Мать малышей задержана, ее считают подозреваемой. Ранена ли она, не уточняется. Также неясно, она ли вызвала стражей порядка. Как сообщает Lenta.ru, обвинения пока не предъявлены.