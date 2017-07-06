МЧС сообщило о том, что пожарным удалось локализовать очаг возгорания на территории лакокрасочного завода под Петербургом.

«В 19:10 пожар на территории Невского лакокрасочного завода в поселке Петро-Славянка локализован. Однако его тушение продолжается», — заявили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, к тушению пожара на лакокрасочном заводе были привлечены два пожарно-спасательных вертолета Ка-32 и Ми-8 и специальный пожарный поезд.

По данным МЧС, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м.